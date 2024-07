Ripulito il torrente Cozzi di Riposto: le telecamere riprenderanno chi inquina

"Abbiamo bonificato ancora una volta la discarica del torrente Cozzi - Torre, ripristinando sicurezza e decoro nell’area. Nella zona sono state installate da tempo delle telecamere che hanno ripreso alcuni degli autori dell’ennesimo scempio. Ovviamente sono stati multati e denunciati all’autorità giudiziaria". E' quanto reso noto dal primo cittadino di Riposto, Davide Vasta.

"E’ finito il tempo delle impunità - continua - per chi si permette di abbandonare rifiuti di ogni tipo nel nostro territorio. Se non lavoriamo tutti insieme per lo stesso obiettivo, la nostra città continuerà ad essere deturpata da questi incivili. Vi racconto un episodio successo un paio di sera fa. Ho sorpreso, del tutto casualmente, un cittadino mentre gettava sacchi di spazzatura all’interno di grandi sacchi di plastica neri, il cui uso è vietato. Gli ho fatto notare che non era consentito. Sapete cosa mi ha risposto? Che la moglie si scoccia a fare la raccolta differenziata e che quindi gettano tutto nell’indifferenziata. Probabilmente sono gli stessi che poi si lamentano per gli importi della tassa sui rifiuti. Naturalmente anche lui è stato multato. Ma le sanzioni non bastano. Dobbiamo impegnarci tutti per la salvaguardia del nostro ambiente e per aumentare la percentuale di raccolta differenziata. La speranza - conclude - è che i valori ambientali, paesaggistici e d'igiene pubblica siano finalmente percepiti da tutti come patrimonio comune da tutelare".