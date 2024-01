“Puoi sognarlo, puoi farlo”: i ragazzi del CSR illusionisti per un giorno con il Rotary Catania Est

Grande successo di pubblico per lo spettacolo conclusivo del progetto “Puoi sognarlo, puoi farlo” promosso dal Rotary Club Catania Est in collaborazione con il Csr - Consorzio Siciliano Riabilitazione di Viagrande e la Dimis. Un laboratorio di talenti dove l’illusionismo si è fatto strumento di empowerment per le persone con disabilità e che ha coinvolto 16 ragazzi assistiti del Centro di riabilitazione. Lo show, durante il quale i ragazzi si sono esibiti come illusionisti provetti affiancati dai loro docenti, si è svolto ieri presso il teatro Maria Ausiliatrice dell’Istituto omonimo delle Fma di via Caronda a Catania alla presenza delle famiglie, delle autorità rotariane e del pubblico accorso numeroso. I ragazzi protagonisti del progetto, dopo tre mesi di lezioni tenute da Benedetta Bottaro e Alessandro Marino e lo stesso Dimitri Tosi, hanno portato sul palco giochi di prestigio che hanno toccato tutti i rami dell’illusionismo: dal mentalismo all’escapologia, passando dalla magia comica e la magia generale.

A presentare lo spettacolo Dimitri Tosi, presidente del Rotary Catania Est, promotore del progetto: “La mia esperienza di illusionista professionista mi ha insegnato come la magia sia una forma di espressione artistica che richiede creatività, pazienza e abilità manuali”, spiega Dimitri Tosi. “Il progetto nasce dall’idea che l’illusionismo, per le persone con disabilità, possa essere un modo per esprimersi, migliorare la propria autostima e sviluppare abilità cognitive. Attraverso l'apprendimento di giochi di prestigio e l'esibizione di fronte a un pubblico, i ragazzi coinvolti hanno potuto superare le loro sfide e trovare una realizzazione personale”.

“Questo spettacolo è per noi un inizio che speriamo possa essere una continuazione di questo bellissimo progetto” spiega Anna Talbot, assistente sociale e referente del progetto per il CSR. “Iniziative come questa - continua Talbot - per i ragazzi sono uno stimolo in più: facciamo tanto nella quotidianità, ma questi fuori programma che vanno oltre la solita terapia danno uno spunto in più per fare sempre meglio”. Al termine dello spettacolo l’assistente del governatore Mattia Branciforti e il Past Governor Salvo Sarpietro - insieme con Dimitri Tosi che, oltre che presidente del Catania Est, rappresenta a livello nazionale anche la Fellowship of Rotarian Magian - hanno consegnato ai ragazzi la spilla della Fellowship e l’attestato di socio onorario.