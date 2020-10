Pusher ai domiciliari lavorava in "smart working", scoperto dai carabinieri

E' stato arrestato dai carabinieri della squadra Lupi il 21enne Biagio Davide Di Grazia di Motta Sant'Anastasia. Il giovane si trovava ai domiciliari per reati relativi allo spaccio ed è stato beccato dai militari nuovamente "con le mani nel sacco". Infatti al termine di una attività di indagine i carabinieri si sono recati nell'abitazione del ragazzo che ha poi spontaneamente consegnato un barattolo di vetro, nascosto all’interno di un armadietto di legno, contenente i primi 120 grammi di marijuana stipata in 12 bustine di plastica dotate di chiusura ermetica. Inoltre i militari hanno trovato ulteriori 25 grammi all’interno di un mobile della camera da letto, preservati sempre all’interno di bustine di plastica sigillate ermeticamente, nonché 2 bilancini di precisione. La droga è stata sequestrata, mentre l’arrestato, in attesa della direttissima, rimane agli arresti domiciliari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.