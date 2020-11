I carabinieri gli spostano la telecamera di sorveglianza per farlo uscire: arrestato pusher

I carabinieri della squadra Lupi del comando provinciale hanno arrestato un catanese di 38 anni, accusato di spaccio. I militari in via Del Papiro aveva messo sott'occhio un costante afflusso di persone intorno al civico 31. Dopo un po', però, il via vai di clienti si è interrotto e così i carabinieri hanno deciso di fare visita al presunto spacciatore che non ha risposto né aperto loro la porta.

Così i militari hanno pensato bene di fingere di allontanarsi dal luogo non prima però di aver notato una telecamera di sorveglianza che è stata spostata. La camera puntava sul portone d’ingresso, attivata proprio per proteggersi dalle sgradite visite delle forze dell’ordine, celata dal 38enne all’interno di un mattone forato. L’escamotage, in effetti, ha sortito l’esito voluto in quanto, dopo circa una mezz’oretta, l’uomo è sceso in strada per riposizionare la telecamera. Bloccato e identificato, è stato fatto rientrare nell’abitazione in cui i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato: 3.970 euro, suddivisa in banconote di diverso taglio, nonché un involucro di cellophane racchiudente 11 grammi di cocaina in pietra. Durante l’operazione sono stati numerosi i clienti che si sono avvicendati al citofono dello spacciatore ma che, alla domanda gentilmente formulata dal carabiniere circa il motivo della loro presenza in loco, hanno addotto le scuse più disparate.