Pusher beccato dai "Lupi" mentre piazza cocaina: arrestato

I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale hanno arrestato il 44enne catanese Carmelo Buda, poiché ritenuto responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti. Arresto lampo portato a termine dagli uomini della Squadra “Lupi” che la scorsa notte, mentre erano impegnati in un servizio antidroga nel cuore del quartiere “San Cristoforo”, percorrendo la via Barcellona, nel recente passato teatro di numerosi controlli e segnalazioni di acquirenti di sostanze stupefacenti, hanno osservato in diretta le fasi preparatorie e conclusive di una cessione di cocaina. Nella circostanza, una Fiat 500 di colore blu, condotta da un uomo con i capelli brizzolati, dopo aver percorso un tratto di via Barcellona si è fermata davanti un edificio nell’attesa che sopraggiungesse, nel senso opposto di marcia, uno scooter Honda SH condotto dall’odierno arrestato. Quest’ultimo, fermandosi all’altezza dell’auto, attraverso il finestrino lato guida ha ricevuto del denaro dal conducente che ha riposto nella tasca destra degli shorts indossati. Intascato il denaro il pusher si è allontanato in direzione di via Belfiore ritornando dopo pochi minuti dal cliente in via Barcellona, per consegnare degli involucri di carta argentata. A quel punto i militari sono intervenuti bloccando, in due distinte fasi, sia l’acquirente, un 56enne di Carlentini (SR) trovato in possesso delle due dosi di cocaina, che lo spacciatore trovato con i 25 euro incassati dalla cessione della sostanza stupefacente. Il denaro e la droga sono stati sequestrati, l’assuntore segnalato alla Prefettura di Catania, mentre l’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.

