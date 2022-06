Pusher fa cadere agente dalle scale durante colluttazione: arrestato

Lo scorso sabato, la polizia di Stato ha arrestato un uomo, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Nei pressi di un edificio “attenzionato” dagli agenti, in via Capo Passero, è stato notato un uomo con un borsello a tracolla il quale, contestualmente al via vai dei veicoli in prossimità del condominio, prelevava degli involucri in alluminio e li consegnava al complice, da cui riceveva del denaro, che, a sua volta, li consegnava agli automobilisti. L’uomo col borsello, alla vista degli agenti, ha tentato subito la fuga, venendo però bloccato da uno degli operatori, con il quale ha ingaggiato una colluttazione. La resistenza opposta dal pusher è stata tale da far cadere il poliziotto dalle scale. L’uomo è riuscito così a guadagnarsi la fuga, grazie anche alla complicità di un altro soggetto, a bordo di un motociclo. L’agente, che ha riportato delle lesioni, durante le fasi della colluttazione è riuscito a recuperare il borsello del malvivente, rinvenendo al suo interno un involucro contenente marijuana, sedici involucri contenenti crack, undici involucri di cocaina, 255 euro in banconote di vario taglio, una radio ricetrasmittente e un telefono cellulare.

I poliziotti si sono successivamente recati presso l’abitazione del soggetto identificato. Una volta giunti sul posto e ha ammesso immediatamente le proprie responsabilità. Dopo aver proceduto ad effettuare una perquisizione domiciliare, il malvivente è stato accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito. All’esito del giudizio per direttissima, il Gip ha poi convalidato l’arresto del malvivente.