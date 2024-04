Vede la volante e si libera del crack: pusher pregiudicato finisce nei guai

La polizia ha arrestato ieri mattina, in via Colomba, nel quartiere San Cristoforo, uno spacciatore di crack e marijuana. Il pusher, 28enne e pregiudicato, è stato notato dagli agenti mentre cercava di disfarsi, cedendolo a una donna, di un involucro. La donna è stata immediatamente bloccata e identificata. All’interno dell’involucro i poliziotti hanno trovato del crack. Anche l’uomo è stato poi sottoposto a controllo e trovato in possesso di 70 euro e di un altro involucro che conteneva undici bustine di cellophane con crack e marijuana. La droga rinvenuta e le banconote, ritenute proventi dell’attività di spaccio sono stati sottoposti a sequestro.