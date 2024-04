Pusher in moto fermato dalla polizia, nascondeva la droga nello zaino

Nel corso della notte, agenti delle volanti che stavano percorrendo la via Pirandello hanno fermato il conducente di un motociclo che aveva tentato di eludere il controllo, dirigendosi verso via Vincenzo Giuffrida. La persona fermata è un pregiudicato catanese di 23 anni che è stato immediatamente sottoposto a perquisizione, all’esito della quale è stata trovata della sostanza stupefacente che aveva nascosto all’interno dello zaino.

Precisamente, sono stati rinvenuti 236 grammi di marijuana, 25 grammi di hashish, 32 grammi di cocaina e la somma contante di 1.275,00 euro. tutto quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Per quanto accertato, l’uomo è stato arrestato per il reato di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti e, su disposizione del Pm di turno, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida.

Il motoveicolo in uso all’arrestato, è stato sequestrato ai fini della confisca e sono stati contestati anche diverse infrazioni al Codice della Strada, essendo, tra l’altro, sprovvisto di assicurazione.