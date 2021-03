Aveva allestito una serra indoor di marijuana: arrestato

I carabinieri della stazione di Aci Castello hanno arrestato un 39enne per spaccio. Grazie all'attività investigativa dei militari è stato scoperto il "pollice verde" dell'uomo che era indicato come rifornitore di sostanze stupefacenti degli acquirenti del

comprensorio castellese. A tradirlo l’andirivieni di giovani che, in più occasioni, i carabinieri avevano notato nei pressi della sua abitazione di via Teocrito.

Così i militari hanno fermato l'uomo pr strada e poi hanno effettuato una perquisizione nel suo domicilio. Lì i carabinieri hanno scoperto una vera e propria serra indoor munita dei necessari impianti di ventilazione e riscaldamento con una lampada alogena. Vi erano delle piccole piantine già invasate, i vari fertilizzanti ed un contenitore di cartone con le infiorescenze già poste in essiccazione per un peso complessivo di 100 grammi di marijuana, nonché tre bilancini di precisione ed il necessario materiale per il confezionamento delle singole dosi.

L’uomo tra l’altro, in un estremo tentativo di minimizzare l’accaduto per alleviare le proprie responsabilità penali, ha confidato ai militari, che quanto rinvenuto era esclusivamente per un uso personale. Il giudice ha poi convalidato l’arresto dell’uomo, disponendo l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.