Pusher "vola" di tetto in tetto per sfuggire ai carabinieri ma viene acciuffato

I carabinieri della compagnia di Fontanarossa hanno arrestato il 54enne Antonino Puglisi di Misterbianco per spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, ieri sera, dopo aver individuato lo spacciatore nei pressi del civico 81 di via Capo Passero, intento ad organizzare la sua lucrosa attività, lo stavano per bloccare quando questi, vedendoli, è fuggito come un fulmine all'interno del condominio. Inseguito dai carabinieri l’uomo, appena giunto sul tetto dell’immobile, per non farsi arrestare è saltato ditetto in tetto fino a raggiungere la terrazza del palazzo corrispondente al civico 105 dove, ormai sfinito, ha lanciato verso la campagna retrostante una grossa busta.

I carabinieri, dopo averlo bloccato, hanno recuperato la busta con: 66 dosi di cocaina, 21 dosi di crack e 1 radio ricetrasmittente, utilizzata per mantenersi in contatto con le vedette. L’arrestato è stato relegato agli arresti domiciliari, così come disposto dal giudice in sede di udienza di convalida.