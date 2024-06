Inizia la stagione balneare, apriranno sabato quasi tutti gli stabililmenti pubblici di Catania

L’assessorato comunale al Mare del comune di Catania comunica che sono stati ultimati i lavori presso gli spazi attrezzati del lungomare e delle spiagge pubbliche della Playa, per garantire a tutti i cittadini un accesso libero al mare, garantendo funzionalità e sicurezza agli amanti della tintarella. La prima ad aprire, il 30 maggio scorso, è stata la spiaggia libera n.3 "Stromboli", già frequentata da molti cittadini che stanno apprezzando i servizi offerti: da quelli delle docce al salvataggio, dal bar agli spazi gioco per adulti e bambini. Da sabato 8 giugno si aggiungono anche la n. 2 "Vulcano" e la n. 3 "Etna", che domani apriranno al pubblico, in anticipo rispetto agli anni scorsi.

Sul fronte della scogliera sul lungomare, domattina aprirà anche il solarium di piazza Sciascia, sotto piazza Europa, che è stato allargato di quasi 300 metri quadrati rispetto al passato e sarà in grado di accogliere un numero maggiore di persone. Fissata a sabato 15 giugno, infine, l’apertura del tanto atteso solarium di Ognina, posto di fronte l’istituto nautico di viale Artale Alagona e realizzato quest’anno dopo cinque anni di assenza, con un impegno di spesa aggiuntivo di risorse dell’imposta di soggiorno. In contemporanea, sempre domani, verranno aperti anche il solarium e la passerella per disabili di San Giovanni Li Cuti.

