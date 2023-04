A Mascali la quarta edizione della giornata dello sport e dell'inclusione sociale

Piazza Dante palcoscenico naturale della quarta edizione della Giornata dello Sport e dell’inclusione sociale. Iniziativa promossa dall’amministrazione guidata da Luigi Messina e che ha visto impegnati gli assessori Angelo Patti, Veronica Musumeci, Francesca Portogallo e Valentina Gullotta. Coinvolte diverse associazioni sul territorio tra cui la Asd Città di Mascali, l’Asd giovanile Mascali scuola calcio, l’associazione di pallavolo Asd Nuova Linea Mascali, il team Sporting, bastone siciliano e Asd basket Mascali. Decine di giovani di ogni età – tra cui ragazzi dell’oratorio “Don Bosco - hanno dato vita alle varie discipline sportive, con dimostrazioni dal vivo.

“La manifestazione dal forte significato sociale – come ha sottolineato il vice sindaco Veronica Musumeci – ha avuto anche lo scopo di avvicinare più persone possibili alla disabilità e in particolare all’autismo e ai disturbi mentali gravi, nell’ambito della giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo che è stata posticipata a sabato scorso”. Allestito in piazza Dante uno sportello informativo del centro Aps Baobab con la presenza della psicologa e analista del comportamento Chiara Monforte che ha fornito informazioni e approfondimenti. La manifestazione è stata occasione di riunione delle famiglie e delle singole organizzazioni che si dedicano al disturbo dello spettro dell’autismo nella collaborazione, nella ricerca, nel trattamento e nel promuovere una città più inclusiva.