Quartiere Angeli Custodi, crolla il solaio di un'abitazione: ferita una donna

Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti per il crollo di un soffitto in canne e gesso di una vecchia abitazione in via Fenga, 19, in centro a Catania. All'arrivo sul posto la squadra dei vigili del fuoco ha raggiunto e tratto in salvo una signora che, rimasta coinvolta nel crollo, era caduta da circa due metri di altezza. La signora, con delle contusioni ed una probabile frattura ad una gamba, è stata stabilizzata dai vigili del fuoco e consegnata alle cure dei sanitari del servizio 118.

Successivamente, insieme ai tecnici dell'Ufficio di Pubblica incolumità, è stata eseguita una verifica delle condizioni di conservazione del vecchio edificio in muratura, dichiarandone la parziale inagibilità fino al ripristino delle ordinarie condizioni di conservazione e manutenzione. Erano presenti sul posto anche militari dell'Arma dei carabinieri e personale della polizia locale.