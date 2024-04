Barriera-Canalicchio, una bambinopoli per riqualificare via Rimini

Il presidente e i consiglieri del II municipio hanno organizzato, su sollecitazione dei residenti di via Roberto Rimini, un incontro con l’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Sergio Parisi per discutere della riqualificazione di un’area del quartiere Barriera - Canalicchio. Si tratta di un terreno, che costeggia via Del Fasano, che in passato è stato trasformato pure in discarica abusiva. “Vogliamo dare un segnale ben preciso e proseguire con la nostra opera di rivalutazione del territorio- spiega Carnazza- la mia personale proposta, fatta all’assessore Parisi, è quella realizzare in quello spazio un campetto di calcio libero e perfettamente accessibile ai bambini di Barriera e Canalicchio. Si tratterebbe del primo impianto di questo tipo in un’area abitata da migliaia di famiglie”, afferma il presidente della II municipalità Claudio Carnazza.

Mancando i necessari spazi e dato che l’eventuale impianto sarebbe troppo vicino alle palazzine circostanti, la proposta del consiglio del II municipio è invece focalizzata sulla realizzazione di una bambinopoli e di un’area di sgambamento per i cani con il resto del sito che verrebbe asfaltato per eliminare il terreno sterrato.

Idee e suggerimenti ascoltati attentamente dall’assessore Parisi nell’ottica di un processo sinergico tra i municipi catanesi e l’amministrazione centrale. “L’area di via Rimini va rivalutata - spiega il presidente della II commissione del II municipio Rosario Privitera- oltre alla bambinopoli è necessario istallare qui un impianto di pubblica illuminazione adeguato visto che, attualmente, la zona è al buio.”