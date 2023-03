Vulcania, allarme dei residenti: "impossibile parcheggiare, troppi gli stalli riservati alla Polizia"

Al Comitato Vulcania sono pervenute diverse segnalazioni dai residenti di via Pensavalle e dintorni, che protestano per il nuovo piano della sosta, tanti stalli ridisegnati di giallo e riservati esclusivamente al commissariato di Polizia. Negli ultimi giorni, si sono moltiplicati gli appelli al Comitato Vulcania, organo di rappresentanza dell’omonimo quartiere Borgo-Sanzio, sulla problematica in questione. Dal 1 marzo sono spuntati dei divieti di sosta su tutto il tratto di strada (escluso polizia) che va dall’incrocio con piazza Aldo Moro fino al commissariato di polizia Borgo-Ognina. Gli unici parcheggi riservati sono contraddistinti da stalli di colore giallo ed erano quelli che insistevano sullo stesso edificio del commissariato e dallo stesso lato, e quelli di fronte l’edificio stesso. Dall’inizio del mese sono spuntati questi segnali di divieto di sosta che escludono da tale divieto i mezzi di polizia. I residenti non possono più parcheggiare perché gli spazi rimanenti della via risultavano già insufficienti prima di questa sorpresa, figuriamoci adesso. Il Comitato Vulcania ha inviato alla presidenza del 3ˆ Municipio una nota d’interrogazione sulla problematica e chiede che venga presentata una specifica interpellanza. I residenti di via Pensavalle e dintorni non chiedono altro che di poter sapere perché questa ingiustizia è stata fatta e che venga ripristinato lo stato originale in detta via, garantendo a tutti i cittadini pari possibilità.