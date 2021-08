Intere zone di Catania senza energia elettrica, i residenti: "Così da giorni, siamo esasperati"

Intere zone di Catania senza luce, altre con l'energia elettrica che viene e che va. E con il gran caldo degli ultimi giorni ci sono state famiglie in grande sofferenza e costrette a gettare tutto ciò che era conservato nei frigoriferi. Diverse le segnalazioni ricevute dal nostro giornale: la zona più colpita sembra essere quella di Cibali. Come scrive una nostra lettrice da una settimana si susseguono le interruzione di energia ma da ieri, 1 agosto, non è più tornata. "Oltre alla notte in bianco - dice - dovremmo buttare il cibo andato a male. Ho appena speso, in quanto trasferita in una nuova casa, 700 euro di attivazione dell'utenza e siamo senza luce. Manca in tutto Cibali a macchia di leopardo".

Nel pomeriggio la luce è tornata per circa un'ora ma poi è andata via nuovamente. Anche in altre zone, come in via Passo Gravina, sono giunte segnalazioni di disservizi che nulla avrebbero a che fare con gli incendi delle scorse ore. Ci sarebbero alcuni guasti sulla rete, come testimoniano anche i disservizi idrici. Infatti Acoset con una nota informa che, a seguito dei numerosi deficit energetici avvenuti in questo weekend presso gli impianti di produzione idrica, buona parte dei comuni serviti dall’azienda hanno subìto disservizi diffusi. Dall'Enel non sarebbero arrivate ai cittadini risposte esaustive né tempi certi per il ripristino del servizio.