Quattro anni fa il sisma di Santo Stefano: un'emergenza ancora in corso

Sono passati quattro anni da quando, alle ore 3.19, un forte terremoto di magnitudo 4.9 ha colpito i Comuni alle pendici dell’Etna, nel Catanese, con epicentro a Viagrande. Un sisma sviluppatosi sul fianco orientale dell’Etna, con una profondità inferiore a 1 km, che contribuì ad amplificare l’effetto della scossa, che fu avvertita anche a Taormina, nel Siracusano e nel Ragusano. Fu l’evento di maggiore energia registrato negli ultimi 70 anni sul vulcano attivo più alto d’Europa, così aveva precisato l’Ingv. La superficialità dell'evento ha causato la rottura della faglia di Fiandaca per circa otto chilometri, da Acicatena sino a Monte Ilice, anche con la mobilizzazione di alcune strutture minori adiacenti.

La conta dei danni

Quella notte sull'Etna la terra tremò innumerevoli volte: la scossa di terremoto infatti fu ricondotta all'eruzione iniziata due giorni prima, che fece registrare un'ulteriore impennata dei valori dei tremori dei suoi condotti magmatici interni. I paesi più colpiti da quei 12 secondi di paura furono Zafferana Etnea (con la frazione di Fleri), Acireale (con la frazione di Pennisi), Aci Sant'Antonio, Aci Catena, Aci Bonaccorsi e Santa Venerina con danni a case e chiese, tra cui la Chiesa madre di Aci Sant'Antonio. In totale furono circa 28 le persone rimaste ferite. Le frazioni di Pennisi, Fiandaca e Piano Api furono evacuate, 3.500 le ordinanze di sgombero e oltre mille gli sfollati.

Ricostruzione ad ostacoli

Le tante famiglie, che vorrebbero tornare nelle loro case e alla loro vita, non hanno ancora ritrovato la normalità. Nonostante i fondi stanziati il compito di ricostruzione, assegnato al Commissario straordinario Salvatore Scalia, è stato ostacolato dalle lungaggini burocratiche e da iter farraginosi, alle quali sono aggiunte prima il Covid-19 e poi la guerra, con l’aumento delle materie prime, che hanno ancora di più dilatato i tempi di ricostruzione. In base al testo della legge di bilancio 2023, in via di approvazione, si andrebbe verso un’ulteriore proroga al 31 dicembre 2023 della gestione commissariale con lo stanziamento di 2,3 milioni di euro.

Ma sono tanti ancora i nodi da sciogliere e serve un cambio di passo: la lenta burocrazia investe anche il programma di delocalizzazione, abitazioni private costruite sulla faglia e già demolite o in fase di demolizione per il quali i comuni sono chiamati a formulare provvedimenti di acquisizione delle aree. Tiene banco ancora la richiesta di modifica della normativa (contenente la semplificazione in materia di sanatoria edilizia, tasse ed imposte relative agli immobili danneggiati dal sisma), per conformare la ricostruzione dell’area etnea a quelle in vigore nelle altre ricostruzioni post terremoto del resto del Paese, anche sul piano finanziario.

Tra polemiche e piccoli passi si continua ancora a discutere della ricostruzione post sisma di Santo Stefano, con il rischio e il timore di trovarsi davanti all'ennesima opera incompiuta. A distanza di 1.460 giorni il sisma di Santo Stefano è ancora un’emergenza in corso.