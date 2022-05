IV Municipio, Ragusa e Adorno (M5S) chiedono di riaprire gli uffici di via Galermo

"Le carte parlano chiaro. Non vi sono motivi ostativi da parte delle Direzioni Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Catania per l'utilizzo dei locali della sede originaria del quarto Municipio di via Galermo. Crediamo sia giusto ripristinare gli uffici comunali in un sito che sia equidistante per i cittadini, considerato il vasto territorio che la Municipalità comprende che si estende da Cibali a San Giovanni Galermo passando per San Nullo". E' quanto dichiara la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle Lidia Adorno, dopo aver accertato con il consigliere di quartiere Giuseppe Ragusa, tramite formale richiesta inviata al presidente della IV Municipalità ed al direttore dei Servizi Demografici Decentramento e Statistica, che non sussistono pericoli statici tali da pregiudicare l'apertura degli uffici circoscrizionali via Galermo, chiusi dallo scorso 26 ottobre. "E' assurdo essere arrivati a questo punto senza che vi fossero reali motivazioni a salvaguardia della pubblica incolumità. Ricordo - dichiara Ragusa - che questi locali sono stati individuati come la sede principale del IV Municipio, e la loro chiusura per oltre 5 mesi ha causato non pochi disagi ai cittadini che vivono in questa parte della città".