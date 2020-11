Via Kertèsz, Zingale: "Una vera e propria giungla"

Un vera e propria giungla sui marciapiedi con le erbacce che ormai sono diventate alberi e la gente è costretta a camminare ai bordi della carreggiata perchè si ritrova il passaggio bloccato. Tutto questo succede in via Gèza Kertèsz nel quartiere di Trappeto Nord. Il consigliere del IV municipio Giuseppe Zingale si è fatto portavoce delle proteste dei cittadini che vivono in questa zona: "I catanesi chiedono l’eliminazione delle erbacce dai marciapiedi, dalle rotonde e dalle aiuole di tutta la zona. A questo va aggiunto un potenziamento della pubblica illuminazione lungo una strada che collega via Sebastiano Catania con via Galermo".