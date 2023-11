"Questo NON è amore 2023", iniziativa della polizia in piazza Duomo

La violenza sulle donne costituisce un fenomeno tanto drammatico quanto attuale che vede la polizia di Stato da sempre impegnata in un’efficace azione di prevenzione e contrasto, attuata anche attraverso la campagna permanente “Questo NON è amore 2023”. La convinzione che solo con un comune e sinergico sforzo, rivolto in particolare all’educazione delle nuove generazioni, possa promuovere una diffusa cultura del rispetto dell’altro, unico e risolutivo strumento di contrasto alla violenza contro le donne, ha indotto la Questura di Catania a promuovere – in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” – un’iniziativa di presentazione della campagna nazionale della polizia di Stato.

Come ha, infatti, sottolineato il Capo della polizia, Vittorio Pisani: “Da dieci anni la campagna della polizia “…questo NON è amore” vuole rappresentare uno strumento concreto di ascolto e di divulgazione, non solo per le donne ma per tutti coloro che vogliano essere parte attiva di un cambiamento”. L’evento è in programma per domani - venerdì 25 novembre, alle ore 16 in Piazza Duomo – e sarà caratterizzato da interventi di esperti sulla prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne.

Insieme al Questore di Catania, Giuseppe Bellassai saranno presenti funzionari e agenti della polizia per informare i cittadini sul delicato e purtroppo sempre attuale tema della violenza sulle donne, illustrando le strategie di intervento poste in essere dalla Polizia di Stato e gli strumenti a disposizione delle vittime. A tale scopo, sarà presente anche il camper rosa della polizia e sarà allestito uno stand informativo nel quale i poliziotti risponderanno alle domande dei cittadini e distribuiranno materiale informativo sulla campagna nazionale. Ad affiancare i poliziotti ci saranno anche i volontari dell’Associazione ONLUS “Centro Antiviolenza Thamaia” e la dott.ssa Eleonora Giuffrida, Dirigente Medico del Reparto di Ginecologia dell’Ospedale “San Marco”. Prevista anche la partecipazione di Salvo La Rosa, Lucia Sardo e Jennifer Spina.