"Questo non è amore", la campagna di sensibilizzazione della polizia in piazza Nettuno

La questura di Catania, da sempre impegnata sul fronte del contrasto e della prevenzione del fenomeno della violenza sulle donne, continua con la sua attività di divulgazione e sensibilizzazione rivolta a tutta la cittadinanza, nell’ambito del progetto che la Polizia di Stato realizza su tutto il territorio nazionale, denominato “…Questo non è amore”. Ieri sera, nella bellissima cornice di piazza Nettuno, i funzionari e gli agenti della polizia di Catania in particolare il personale dell’Ufficio minori e vittime vulnerabili della divisione anticrimine della questura hanno informato i cittadini sul delicato e purtroppo sempre attuale tema della violenza sulle donne, illustrando le strategie di intervento poste in essere dalla Polizia di Stato e gli strumenti a disposizione delle vittime.

Presente anche il “camper rosa” della polizia di Stato, un ufficio mobile in cui poter ricevere quanti abbiano bisogno di più approfondite informazioni su questo delicato problema, ovvero vogliano rappresentare situazioni suscettibili d’intervento da parte della Polizia di Stato. In piazza è stato anche allestito un mini stand presso il quale è stato distribuito materiale informativo. Ecco i contatti a cui rivolgersi, anche per semplici segnalazioni, anche anonime: allo 0957367661 risponde l’Ufficio Minori e Vittime Vulnerabili della Divisione di Polizia Anticrimine dalle 8 alle 14, nei giorni feriali; allo 0957223990 il centro antiviolenza Thamaia; al 1522 il Numero Gratuito di Aiuto, in caso di violenza sulle donne. E, in casi urgenti, non dimenticate il 112, Numero Unico Europeo.