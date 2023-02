Il Questore incontra il Catania SSD: consolidati i rapporti tra le parti

Una delle massime autorità cittadine etnee incontra il club calcistico rossazzurro, il Catania SSD. Stamattina il Questore, Vito Calvino, ha ricevuto infatti il presidente dalla società dell’elefante, Rosario Pelligra, il vice presidente Vincenzo Grella e l’ad del Pelligra Group, Giovanni Caniglia. Si è trattata di un’occasione per consolidare i rapporti di collaborazione tra la Polizia e il club sportivo che, nonostante gli scopi differenti, hanno il comune obiettivo di veicolare e trasmettere messaggi positivi, nonché valori come la lealtà e la correttezza.

Sono state, inoltre, condivise le linee di azione e d’intervento volte a diffondere la cultura della legalità, della sicurezza e della sportività sia all’interno dello stadio ma anche nelle scuole e nella società civile. A tal proposito saranno realizzate iniziative, proprio per avvicinare allo sport e al calcio le famiglie e i bambini rendendo lo stadio un luogo che non rappresenti la contrapposizione tra fazioni ma anzi sia accogliente e sicuro. Lo scopo è quello di approcciarsi con serenità a un momento di divertimento. La riunione è andata in scena il giorno dopo la tragica ricorrenza della scomparsa del Commissario Filippo Raciti. Pelligra ha partecipato rappresentando la propria vicinanza alla vedova, Marisa Grasso, ai familiari e alle forze di polizia.