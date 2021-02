Operazione interforze per "smantellare" l'area degli abusivi di via Acquicella

Un vero e proprio insediamento abusivo è stato "smantellato" dalla polziia in via Acquicella nelle vicinanze del cimitero. L'insieme di attività commerciali abusive è stato oggetto, lo scorso 11 febbraio, di un corposo servizio di controllo “interforze” che ha visto schierati, oltre al personale della polizia, militari dell’arma dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia locale. L'attività ha inteso quindi stroncare la persistente presenza di abusivismo più o

meno incontrollato che, se pur non presentando un carattere di pericolosità, ha comunque riflessi sulle condizioni di legalità, incidendo negativamente sulla percezione di sicurezza da parte della collettività.

L’intera area è stata dapprima “cinturata”, impiegando anche gli equipaggi dei carabinieri e della guardia di finanza; sono, poi, iniziati gli accertamenti, ognuno secondo le proprie specifiche competenze. I risultati hanno condotto a 10 contestazioni amministrative che hanno comportato sanzioni per 11mila euro; 11 contestazioni per violazione delle norme del codice della strada, di cui 2 per mancanza di assicurazione, per un totale di oltre 3.600 euro di sanzioni e il sequestro dei veicoli non assicurati.

Nel corso del servizio sono stati denunciati due persone, G.S. di 62 anni e G.F. di 33, per resistenza e minacce aggravate dall’uso di un coltello. Sono stati anche sequestrate 450 cassette di prodotti ortofrutticoli illegalmente poste

in vendita, che sono state immediatamente consegnate alla Caritas di Catania.