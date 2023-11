Quinto municipio, Benedetto Di Franca (FdI) eletto presidente del Comitato di gestione dell’asilo Arcobaleno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Questa mattina si è riunito il Comitato di gestione dell’asilo comunale Arcobaleno di via S. Cannizzaro, 129 nel territorio del 5° Municipio (Monte Po-Nesima-San Leone-Rapisardi) di Catania. Alla presenza dei consiglieri di Municipio Orazio Catania (M5S), Benedetto Di Franca (FdI) e Giovanni Molino (Trantino sindaco), delle educatrici, dei rappresentanti sindacali e dei rappresentanti dei genitori degli alunni, il Comitato di gestione dell’Arcobaleno ha eletto all’unanimità presidente il consigliere Benedetto Di Franca che aveva già ricoperto questo incarico sotto l’amministrazione del sindaco Pogliese.

“Ringrazio i colleghi consiglieri e tutti i componenti del Comitato per la loro fiducia – dichiara Benedetto Di Franca - è per me un onore essere presidente di un’istituzione prescolastica fondamentale per il territorio e i cittadini qual è l’asilo Arcobaleno. Nonostante il dissesto che ha gravato sulle casse del Comune di Catania si è fatto di tutto per permettere all’asilo di continuare la sua importante opera, sono ben 60 i bambini che usufruiscono del suo servizio, e si è lavorato per migliorarne ancora di più l’efficienza riuscendo ad ottenere 300 mila euro già destinati alla ristrutturazione dell’edificio sua sede. Ora continueremo tutti insieme, in piena sinergia, la quotidiana attività di supporto e sviluppo dell’asilo Arcobaleno che è un imprescindibile perno per i cittadini del Quinto Municipio”.