Raccoglie monete nella fontana dell'Amenano ed aggredisce i poliziotti: arrestato

Durante un normale servizio di controllo, i poliziotti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico sono intervenuti in piazza Duomo per la presenza di una persona, che raccoglieva le monetine gettate dai turisti all’interno della fontana dell’Amenano. L'uomo, notato spesso anche in passato dai cittadini in analoghe circostanze, è stato invitato ad uscire e ad esibire i documenti di riconoscimento. Tuttavia, è andato in escandescenza iniziando ad insultare i poliziotti, minacciando di morte uno degli operatori. Una volta uscito dalla fontana, come se non bastasse, ha tentato di scagliarsi contro il poliziotto, ma è stato subito fermato e immobilizzato.

Durante il trasporto con l’auto di servizio, l'esagitato ha colpito con pugni il plexiglass divisorio dell'abitacolo e i vetri dei due sportelli, senza danneggiarli ma procurandosi delle ferite che hanno reso necessario il trasporto presso il pronto soccorso dell'ospedale San Marco. Una volta riportato alla calma, l’uomo si è rifiutato categoricamente di fornire le proprie generalità, ma è stato comunque identificato dagli agenti, risultando essere un 48enne catanese, pluripregiudicato e senza fissa dimora. E' stato tratto in arresto per i reati di resistenza e minacce aggravate a pubblico ufficiale e denunciato a piede libero per il rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale.