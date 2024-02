Il consiglio comunale approva una mozione per migliorare il deflusso delle acque piovane e raccoglierle

Il consiglio comunale di Catania, durante la seduta di prosecuzione di ieri sera, ha approvato all’unanimità la mozione "Interventi urgenti raccolta acque piovane", proposta dal consigliere Maurizio Mirenda. La mozione del capogruppo di Noi Democratici – Nuova DC impegna l'amministrazione, anche in funzione del contenimento del rischio idrogeologico, a promuovere "un piano di interventi che riesca a far diminuire il deflusso delle acque piovane verso il centro di Catania e a trovare anche dei siti idonei alla realizzazione di grosse vasche di contenimento, la cui acqua potrebbe essere utilizzata per l'irrigazione dei terreni privati e degli spazi pubblici". "L'acqua è un bene prezioso – sottolinea Maurizio Mirenda – e, nelle stagioni calde, è spesso carente. Poter immaginare una rete di raccolta idrica sufficiente al contenimento di tutta questa quantità d'acqua, dato che disperderla è uno spreco immane, sarebbe un obiettivo straordinario per la nostra città".