Raccolta di beneficenza per aiutare i volontari che accudiscono cani e gatti randagi

"Il Carrello di Scooby" è il nome scelto per la raccolta solidale promossa dal Partito Animalista Italiano in favore delle volontarie che si occupano quotidianamente di sfamare i cani randagi e i gatti delle colonie feline. L'evento benefico è in programma giovedì 4 e venerdì 5 luglio in alcuni supermercati del gruppo Decò, in particolare: Centro Balatelle a Sant’Agata Li Battiati, SuperConveniente di via della Regione a San Giovanni la Punta e Superstore Decò di via Lazzaretto ad Acireale. “Con questo carrello solidale raccogliamo il grido d’aiuto delle volontarie che, tra mille difficoltà, si occupano giornalmente dei cani di quartiere e dei gatti delle colonie feline,” ha spiegato Patrick Battipaglia, coordinatore regionale del Partito Animalista Italiano. “Chi vorrà aiutarci potrà donare, all’interno del ‘Carrello di Scooby’, scatolette di umido e confezioni di croccantini per cani e gatti. Un segno d’amore che permetterà d’aiutare chi non ha voce, proprio nel periodo dell’anno in cui si registrano maggiori difficoltà per le volontarie che operano sul territorio. Sarà l’occasione giusta,” conclude Patrick Battipaglia, “per compiere un grande gesto di cuore verso gli animali meno fortunati.”