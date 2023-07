Aci Catena, nel mese di giugno raggiunto il 60% di raccolta differenziata

A giugno nel comune di Aci Catena è stato registrato il 60,55% di raccolta differenziata. Un risultato frutto di diverse azioni intraprese, come il varo a febbraio del nuovo calendario, la creazione del sito dedicato acicatenadifferenziati.it (dove vengono pubblicate le notizie sul corretto conferimento dei rifiuti, il calendario aggiornato e tutto ciò che riguarda la raccolta) e lo spostamento in luogo più idoneo dell’isola ecologica in largo Olivetti. Va ricordato che col vecchio sistema, nel mese di gennaio la percentuale si attestava al 43,57%.

Da febbraio a marzo, invece, grazie primariamente al supporto dei cittadini, il Comune di è attestato tra il 55% e il 58% e a giugno:” Possiamo dire di aver registrato il 60,55%. Siamo felici di questo risultato – dichiara l’assessore all’Ecologia Davide Quattrocchi - Tutto questo è stato possibile grazie al fondamentale impegno e supporto della popolazione a testimonianza della bontà delle azioni intraprese in questo anno dall’amministrazione guidata dal sindaco Margherita Ferro. Ringrazio personalmente il gruppo consiliare “Avanti Aci Catena” che rappresenta un costante pungolo per garantire alla nostra città un sempre maggior livello di controllo del territorio. A riguardo, sappiamo benissimo che la vigilanza, sia del centro che delle frazioni, rappresenta un vulnus, ci stiamo impegnando a fondo per risolvere tale problematica.

"Questo risultato – conclude Quattrocchi - rappresenta soltanto un punto di passaggio, perché l’obiettivo minimo è l’agognato 65% che ci consentirebbe di avere una serie di vantaggi per la comunità”.