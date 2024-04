Aci Sant'Antonio, regole più stringenti per la raccolta differenziata

Ridurre l’indifferenziato per non far lievitare i costi: questo l’obiettivo dell’amministrazione di Aci Sant'Antonio, che la scorsa settimana ha trasmesso il nuovo piano di intervento alla Srr, la quale a breve dovrà rendere noto il bando da oltre dieci milioni di euro, finalizzato a impegnare la ditta che per i prossimi sette anni si occuperà della raccolta dei rifiuti nella Città del Carretto Siciliano. "Tanti servizi saranno migliorati – ha dichiarato l’assessore all’Ecologia, Salvatore Sorbello – ed avremo, ad esempio, una nuova spazzatrice che si affiancherà a quella già presente, in modo da permetterci di servire sia il centro che le frazioni con più assiduità". Tornerà poi la raccolta a domicilio degli indumenti usati e saranno ampliati gli orari dell’Ecopunto di via Ungaretti 41. Per accedere è necessario, in vista del conferimento, esibire la ricevuta che attesti il regolare pagamento della Tari.

"Adesso sarà aperto, oltre che il mercoledì dalle 8.30 alle 12, anche il giovedì pomeriggio, dalle 15 alle 18, per dare la possibilità a chi non può venire la mattina, di conferire al pomeriggio", ha sottolineato Sorbello, che ha poi evidenziato anche come l’obiettivo dell’amministrazione è quello di mantenerlo aperto per l’intera settimana. "Proprio oggi, inoltre, è partito un servizio di controllo sul territorio più rigido – ha continuato l’assessore all’Ecologia – con le guardie ambientali, grazie all’Associazione Nazionale Carabinieri e ai vigili urbani. Faccio presente che si porrà molta attenzione sulla tipologia dei sacchetti utilizzati, che dovranno essere necessariamente trasparenti: se non si potrà controllare il contenuto, il sacco verrà lasciato sul posto come rifiuto non conforme. Il rifiuto non differenziato, da esporre il sabato, non potrà essere misto, ma dovrà essere composto solo ed esclusivamente da tutto ciò che non potrà essere differenziato negli altri giorni".