Raccolta differenziata a Belpasso, Comune affida temporaneamente il servizio a Dusty

Soddisfatti il sindaco di Belpasso, Daniele Motta e l'assessore all'Ecologia, Andrea Magrì, per la risoluzione e l'epilogo del "caso Balestrieri", la ditta aggiudicataria nel Comune etnero del servizio di raccolta differenziata che, avendo ricevuto una interdittiva antimafia, ha provocato svariati disagi: mancati pagamenti ai lavoratori (nonostante le regolari liquidazioni delle fatture da parte del Comune) che per protesta hanno indetto svariate assemblee sindacali generando, a volte, un servizio discontinuo e non omogeneo.

Scaduto il contratto con la ditta Balestrieri il Comune di Belpasso, in continuo dialogo con la stessa ditta e il sindacato Uil Trasporti diretto da Salvo Bonaventura, ha potuto mettere in atto una strategia precisa e risolutiva: scongiurare l'emergenza affidando momentaneamente il servizio a Dusty; istruire contestualmente una "gara ponte" per assicurare alla città la qualità del servizio di raccolta differenziata fino al tempo in cui verrà definitivamente espletata la gara per l'affidamento settennale; procedura di gara già puntualmente avviata dal Comune di Belpasso mediante l'invio, all'area Metropolitana Srr, di tutta la documentazione necessaria.

"??? ????????? ????? ?????????????? ??? - ????????? ?????????????? ????? ? ??????: ?? ?? ???? ???? ??????????? ?? ???????? ?? ???????? ????????????? ? ???????? ??????? ?? ???? ??? ?? ???????? ????? ?????? ??? ????? ???? ????? ?? ??????????? ? ????? ?? ????? ???????. ????'????? ?????????? ?? ????? ?? ?????? ?? ?????????? ????'?? ????? ?????????????? ??? ?? ???????? ??? ??? ???????? ????? ??? ???????????? ??????? ???????? ?? ?????? ??????? ??????????? ?? ???? ?????? ????????????".

"?' ???????? - ?????????? - ??? ??? ?????? ???? ????????, ?????? ?? ???? ??? ? ?????? ????????? ???????? ??? ?? ?????????????, ??? ?????? ?????????? ????????? ? ????? ??????? ??? ?????????? ????? ?????? ????????, ??? ?????????". "??????????? - ?? ?????????? ????? ???????????- ??? ?? ??? ????????? ?????? ?? ???? ??????????, ??? ??? ??????? ???????? ????????, ??? ??????? ?? ???????? ???? ?? ???? ?????????, ?????????? ? ???? ?????????? ??????????, ?? ?? ???????? ????????? ?? ??? ???? ??? 2015. ??? ?????? ????? ????, ??????, ????? ????? ??? ????????? ?????????? ? ??? ????? ???????? ??? ?????????? ?? ?????? ?? ???????? ? ?? ??? ????????? (?? ????? ??????? ????? ?????????? ????), ????????? ?????????? ?????????? ??? ??? ???????? ???????? ??? ????????, ??? ? ?????????? ????????? ? ??? ?? ????????????? ??? ?????????, ???????? ????? ?? ?? ?????? ?? ???????? ???????? ???? ????? ????????? ???????????".

Belpasso, dunque, ritorna alla normalità sul fronte differenziata in attesa delle prossime notizie sulla "gara ponte".