San Gregorio, in calo la percentuale di raccolta differenziata

La società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ogni mese aggiorna i dati in percentuale sulla raccolta differenziata dei 28 Comuni associati. Secondo gli ultimi dati aggiornati nel mese di ottobre 2022, San Gregorio ha raggiunto il 71,36 per cento di raccolta differenziata. Rispetto al mese di giugno scorso si registra un calo di 3 punti percentuale. A giugno, infatti, San Gregorio raggiunse il 74,64 per cento. Si tratta di una significativa battuta d’arresto che può essere attribuita a diversi fattori. Il servizio della raccolta differenziata a San Gregorio resta sempre monitorato e seguito sia dall’amministrazione comunale che dalla Srr dell’area metropolitana di Catania.

Per l’assessore per la Gestione ed efficientamento dei rifiuti differenziati, Salvo Cambria, "i sangregoresi hanno rispettato sin da subito la raccolta differenziata ma occorre fare di più e meglio", ha concluso. Se fatta con oculatezza, infatti, la differenziata ha lo scopo di lasciare pochissimo residuo a fine settimana. Ciò potrebbe ridurre i costi visto e considerato che il problema dello smaltimento resta proprio l’indifferenziato e per fine anno si prevede un aumento delle bollette.