A Gravina la raccolta differenziata si attesta al 65,93 per cento

Si attesta al 65,93 % il dato della raccolta differenziata registrato nel mese di agosto, confermando così la tendenza degli ultimi mesi: il sindaco Massimiliano Giammusso, l'assessore alla Tutela dell'Ambiente Salvo Santonocito e l'assessore con delega alla nettezza urbana Enzo Santoro, rendono noto il dato fornito dalla Srr Catania Metropolitana. "Continuiamo a ottenere ottimi risultati grazie all'impegno dei cittadini e al lavoro svolto dalla Dusty. É importante monitorare costantemente l'andamento dei risultati per avere immediata contezza dell'efficacia dell'azione svolta – ha commentato il sindaco – soprattutto perché dobbiamo mantenere i livelli record che abbiamo raggiunto negli ultimi mesi. Per questo chiedo ancora ai cittadini di impegnarsi a conferire correttamente i rifiuti secondo le modalità stabilite nel calendario di raccolta. Voglio ancora una volta sottolineare il lavoro svolto dagli operatori della Dusty, e in particolare, dal direttore Giuseppe Finocchiaro".

"La sensibilizzazione sui temi ambientali rimane fondamentale, poiché ad alte percentuali di raccolta differenziata corrispondono alti standard ambientali – ha commentato l'assessore Santonocito – per questo è necessario che i cittadini prendano consapevolezza che la pulizia e il decoro urbano hanno un impatto decisivo sulla qualità della vita. Ringrazio ancora una volta i cittadini che si impegnano in tal senso". Si è unito ai ringraziamenti anche l'assessore Enzo Santoro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Anche nel mese di agosto siamo stati impegnati in attività straordinarie di pulizia delle strade e dei parchi comunali – ha spiegato l'assessore – grazie anche all'impegno profuso dagli operatori. Voglio però ricordare ai cittadini che è importante anche mantenere pulito, avendo cura e attenzione degli spazi pubblici: spesso – ha concluso Santoro - siamo costretti a intervenire nelle stesse zone solamente qualche giorno dopo aver effettuato una pulizia straordinaria. Invito dunque tutti i cittadini a farsi parte attiva nel decoro e nella pulizia dei nostri spazi pubblici".