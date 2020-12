Raccolta differenziata, nuovo punto eco mobile in via Generale Ameglio

Venerdì 31 dicembre alle ore 11,00 il sindaco Salvo Pogliese e l’assessore Fabio Cantarella, assieme al presidente della Dusty, Rossella De Geronimo Pezzino, si recheranno in via Generale Ameglio (traversa zona alta viale Mario Rapisardi) per visitare il nuovo Eco punto mobile per il ritiro dei rifiuti differenziati e indifferenziati. In pratica una nuovo punto di conferimento che si aggiunge alla due isole ecologiche già funzionanti, che rientra nell’ambito di una transazione sottoscritta tra il Comune di Catania e la Dusty che attribuisce all’azienda della raccolta rifiuti, il compito di realizzare quattro Eco punti mobili. La prima è proprio quella di via Generale Ameglio dove esiste una struttura che originariamente avrebbe dovuto essere la terza isola ecologica che però non è mai stata aperta al pubblico. Il punto di ritiro mobile di via Ameglio sarà aperto ai cittadini dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30. Al suo interno sono posizionati tre contenitori scarrabili, ciascuno per le tipologie di rifiuti che qui è possibile conferire: sfalci di potatura (erba da giardino, piccole potature di siepi, rami secchi, residui vegetali da pulizia dell'orto e fiori recisi), rifiuti ingombranti voluminosi (come divani, poltrone, materassi, ecc.) e piccoli scarti edili dovuti a costruzione o demolizione. Nelle giornate di martedì e giovedì sarà possibile conferire anche carta, plastica e vetro. Per il corretto smaltimento delle singole frazioni sarà possibile chiedere indicazioni al personale presente.