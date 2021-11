Lettori: "A San Giorgio è partita la differenziata, ma sono ricomparsi i cumuli di rifiuti"

Nel quartiere di San Giorgio è partita da poco la raccolta differenziata porta a porta, ma il primo impatto sembra non essere stato dei migliori per i cittadini, ancora disorientati. "Ci hanno consegnato solo gli opuscoli- spiega un lettore di Cataniatoday - ma non i mastelli, che abbiamo provveduto a comprare a nostre spese. Il vero problema è questo: ogni famiglia dove deve confluire la propria spazzatura correttamente differenziata? In molti stanno continuando a gettare i sacchetti dove fino alla settimana scorsa erano presenti i cassonetti, creando grossi cumuli di rifiuti".