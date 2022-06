Prevenzione incendi: raccolta firme per sollecitare le operazioni di bonifica dei terreni comunali

Ieri mattina dalle ore 9 alle ore 13 in via Santa Maria di Nuovaluce è stato allestito un gazebo per avviare una petizione popolare volta a sollecitare l'inizio dei lavori di bonifica dei terreni comunali e la pulizia dei canneti che costeggiano i torrenti (Acquasanta, Acquicella, ecc.) per la prevenzione degli incendi e di altre calamità naturali, magari mediante la realizzazione di apposite linee taglia- fuoco.

L'iniziativa è stata seguita dal consigliere comunale, Giovanni Petralia. In circa 3 ore di attività sono state raccolte più di 200 firme che nel corso della prossima settimana verranno inviate alle direzioni competenti (ambiente e manutenzioni) per cercare di accorciare il più possibile i tempi di intervento, mostrando la serietà di tale problematica e mettendo in risalto la voce dei cittadini.

"Quest'anno - dichiara Petralia - come già sollecitato più volte, si spera infatti in un'opera di prevenzione che venga sostenuta prima dell'avvento delle alte temperature e che assicuri piena sicurezza ai cittadini del posto. Alcune attività di pulizia dei canali e dei torrenti erano state avviate qualche settimana fa a Maristaeli e nella Zona industriale ma è adesso necessario estendere prima possibile l'avvio di queste operazioni nelle periferie che maggiormente hanno bisogno di aiuto e che vivono quotidianamente nel timore che il primo incendio possa distruggere abitazioni ed altro a causa dell'eccessiva vicinanza tra le case e la vegetazione che cresce incontrollata accanto ai torrenti naturali e che minaccia con insistenza le abitazioni civili".

"Spero - conclude Petralia - che le direzioni competenti riescano a garantire prima possibile l'avvio di queste operazioni di prevenzione come fatto spesso negli anni passati, mettendo in campo una seria e concreta collaborazione. Bisogna dimostrare ai cittadini che il tema della sicurezza e della tutela della salute ricopre un ruolo centrale che va salvaguardato a tutti i costi a prescindere dal periodo più o meno difficile che ci troviamo ad affrontare".