Raccolta delle pile esauste, firmata convenzione tra il Comune e le tabaccherie

Ieri è stato siglato un importante accordo tra il Comune di Catania e la Fit (Federazione Italiana Tabaccai) per la gestione delle pile esauste. Il presidente provinciale dell'associazione, Emilio Cosentino, e l'assessore all'Ecologia, Salvo Tomarchio, hanno firmato una convenzione che prevede la collocazione di appositi contenitori per la raccolta delle pile esauste in tutte le tabaccherie della città di Catania.

Il Comune di Catania si occuperà della raccolta e dello smaltimento delle pile, mentre i tabaccai metteranno a disposizione i propri locali per consentire ai cittadini di conferire gratuitamente le pile esauste. Questa convenzione era stata originariamente firmata circa 20 anni fa e, dopo essere scaduta, ieri è stata finalmente rinnovata.

Le pile esauste fanno parte dei Rup (rifiuti urbani pericolosi), che mescolati ad altri rifiuti o abbandonati lungo il ciglio della strada, rilasciano nell' ambiente sostanze tossiche nocive. Le pile contengono sostanze chimiche che possono inquinare il terreno e le falde acquifere. Pertanto devono essere raccolte separatamente per poter essere smaltite in tutta sicurezza. Con il rinnovo della convenzione ora i cittadini potranno conferire le batterie usate di ogni formato: stilo, torcia, pastiglia, comprese le pile a bottone.

Nei prossimi giorni, tutte le tabaccherie che vorranno aderire al progetto riceveranno i contenitori appositi dall'azienda incaricata della raccolta dei rifiuti.

