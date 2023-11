Raccolta rifiuti condominiale su suolo pubblico, Giacone (Pd): "Disagio per i cittadini, rivedere ordinanza"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

In merito all’ordinanza n.27 del 23/06/2023 il dirigente del Pd Mirko Giacone ha espresso alcune perplessità. “L’ordinanza in oggetto, lascia perplessi molti cittadini, che dopo aver ricevuto in dotazione per il conferimento dei rifiuti all’esterno dei propri condomini i carrellati, li vedono portati via" - dichiara il membro dell’assemblea nazionale Giacone.

“Giustamente i condomini, che non possiedono spazi tali da poter accogliere all’interno le attrezzature, sono costretti con questa ordinanza a esporre dinnanzi i rifiuti. Questo comporterà oltre ai cumuli di spazzatura, anche un caos legato alla pulizia, per via anche degli animali randagi, cani e gatti, che andranno a rovistare in cerca di cibo".

“Questa ordinanza va rivista, perché, oltre al decoro urbano, tale decisione comporterà un disagio per tantissimi cittadini" - conclude Giacone.