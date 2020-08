Raccolta rifiuti, le variazioni del porta a porta per ferragosto

Dusty comunica che il servizio di raccolta differenziata porta a porta subirà variazioni per Ferragosto. Gli utenti dovranno esporre le attrezzature e/o i sacchetti contenenti la frazione prevista dal calendario settimanale, in un orario diverso dal consueto: venerdì 14 agosto, l'esposizione dovrà essere effettuata dalle 16,00 alle 18,30 (e non dalle 20.00 alle 22.30 come da calendario). L'eccezionale e circoscritta variazione riguarda solo la data del 14 agosto. Restano invariati gli orari di conferimento per i cittadini che risiedono nel resto della città dove vige il sistema di raccolta stradale di prossimità: esclusivamente dalle ore 18.00 alle ore 23.00 di ogni giorno, escluso il sabato e i prefestivi.

Inoltre sabato 15 agosto, saranno chiusi i due Centri comunali di Raccolta (in via M. Gianni a Picanello e al viale Tirreno, S. Giovanni Galermo); il numero verde Dusty non sarà attivo e il servizio di ritiro gratuito a domicilio dei rifiuti ingombranti, non sarà effettuato. Ad eccezione della sola giornata festiva del 15 agosto, questi servizi saranno operativi nei giorni precedenti e immediatamente successivi. Anche il servizio di spazzamento meccanizzato notturno in città subirà una modifica oraria: gli interventi saranno effettuati a partire dalle ore 18.00.