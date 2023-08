Trecastagni, raddoppia il costo della mensa scolastica: protestano i consiglieri di opposizione

"L’amministrazione comunale di Trecastagni ha deciso di raddoppiare il costo della mensa scolastica. In particolare si passa: per i residenti da 1,31 euro a 2,90 euro al giorno e, per i non residenti da 2,99 euro a 4,21 euro al giorno". E' quanto reso noto dai consiglieri comunali di opposizione Raffaele Trovato, Marilena Donzuso, Fabio Cavallaro, Alfïo Fisichella, Alfio Di Paola, che attaccano l'amministrazione guidata da Giuseppe Messina. "Aumenti - commentano in una nota congiunta - che ricadono direttamente sulle tasche delle famiglie, con figli a scuola, in un momento di grave difficoltà economica. Noi riteniamo inaccettabile che vengano aumentati i costi dei pasti per gli studenti quando, contemporaneamente, il sindaco e gli assessori aumentano le loro indennità. Se i soldi ci sono si usino per i servizi".