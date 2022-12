Raduno degli alpini a Misterbianco in occasione del cinquantesimo anniversario della nascita della sede regionale

Ieri mattina gli alpini delle sette sezioni siciliane si sono date appuntamento a Misterbianco in occasione del 50° anniversario della costituzione dell’associazione regionale oggi guidata da Giuseppe Spampinato. Dopo l’alzabandiera in piazza Giovanni XXIII il corteo ha raggiunto piazza Mazzini dove gli alpini assieme all’Amministrazione comunale ed al comando della Tenenza dei carabinieri ha deposto una corona d’alloro al monumento ai caduti di tutte le guerre. La giornata è proseguita con la celebrazione della messa in chiesa madre e la preghiera dell’alpino ed al termine tutte le delegazioni sono state ricevute nei locali del teatro comunale dall’assessore Antonio Liccirdello in sostituzione del sindaco Marco Corsaro febbricitante. “E’ stato un onore accogliere gli alpini a Misterbianco – ha detto l’assessore Licciardello – ed a nome della città vi ringraziamo per quello che avete fatto e continuate a fare quando occorre il vostro aiuto.” Al termine della manifestazione Spampinato ha consegnato le tessere ai nuovi soci, tra cui il comandante della tenenza di Misterbianco, Federico Fontana, che ha iniziato la sua carriera militare da alpino e gli attestati alle sezioni partecipanti. L’amministrazione ha ringraziato le sezioni ed il presidente Spampinato con un oggetto in ceramica in occasione del Natale. Alla manifestazione hanno preso parte oltre alle associazioni di protezione civile ed i baby sindaci delle scuole del territorio, gli assessori Salvo Foti, Marina Virgillito e Dino Marino, il comandante della polizia municipale Saverio Virgilio e numerosi consiglieri comunali.