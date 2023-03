Raffale Lombardo: "Mantengo rispetto per le istituzioni"

"Ho avuto fede. Ringrazio Dio. Ieri, prima di rientrare da Roma, ho salutato i miei amici salesiani. Mantengo il massimo rispetto delle istituzioni, magistratura compresa per il lavoro ed impegno che hanno profuso in questo lungo confronto". Lo afferma in conferenza stampa a Catania, l’ex Governatore della Sicilia, Raffaele Lombardo dopo l’assoluzione confermata dalla Cassazione nel di martedì scorso. "Io non mi sento né felice, né liberato. Non basta una sentenza per cancellare la sensazione che mi porto dentro. Dentro porto una grande amarezza. Ringrazio i miei legali: il professore Maiello, l’avvocato Maria Licata ed il professor Ziccone che oggi non ce l’ha fatta ad essere qua. Ringrazio, ovviamente, i miei familiari: mia moglie e i miei figli. Non solo perchè mi sono stati vicini ma per tutto quello che hanno passato". "Oggi - aggiunge- traggo da una delle due sentenze della Cassazione, un aggettivo che identifica questo processo: nella prima sentenza della Cassazione si definì ‘illogica’ la prima sentenza della Corte. E’ negli atti del processo - conclude Lombardo- che la mafia ha votato per altri partiti ed altri uomini politici".