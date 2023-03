Elezioni comunali, Raffaele Lombardo: "Disposto a candidarmi solo nel caso andassimo da soli"

"Se dovessimo andare da soli sarei disponibile a candidarmi a sindaco di Catania. Ma solo, ribadisco, se andassimo da soli". Lo afferma dal palco il leader Mpa Raffaele Lombardo, durante una affilata manifestazione del suo partito, cui sono stati invitati anche gli esponenti politici dei partiti che fanno parte della maggioranza al Comune di Catania. "Io non mi tiro indietro - conclude Lombardo riferendosi alla platea-non fatelo anche voi".

"Amo Catania, è la mia citta', ci vivo da una sessantina di anni, ci sono nati i miei figli e i miei due nipotini. Sentendo gia' nipotini, questa parola confligge con l'impegno diretto di venti ore al giorno come quello che ho speso quando ero vice sindaco con Umberto Scapagnini"."Cio' non toglie - aggiunge- che faccio la mia parte e se devo candidarmi sono pronto a farlo, ma da consigliere di quartiere per un progetto o per una visione della citta'. E' bene che via sia invece un giovane vigoroso e forte come candidato sindaco".