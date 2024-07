Parlamento Europeo, Raffaele Stancanelli in Commissione agricoltura

"La nomina del nostro Raffaele Stancanelli nella Commissione per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo è di grande rilevanza". E' quanto si legge in una nota della Lega Sicilia. "Grazie all’esperienza maturata nella istituzione europea, Raffaele Stancanelli contribuirà certamente a indirizzare la nuova politica agricola comune, avendo a cuore la Sicilia, che mai come oggi sta vivendo difficoltà enormi per effetto della siccità. Siamo certi che farà un buon lavoro in commissione 'Agri' e che avrà sempre un confronto diretto con il governo della nostra Regione per fare in modo che ogni scelta sulla nuova Pac sia il frutto della concertazione e della collaborazione istituzionale".