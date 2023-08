Rifiuti, più controlli contro gli incivili: il Sindaco di Adrano invita i cittadini a segnalare

Sono ancora molti gli incivili che non rispettano la raccolta differenziata ad Adrano. Alcuni cittadini trasgrediscono, nonostante le prescrizioni del Comune, e continuano a non seguire le norme relative allo smaltimento dei rifiuti. "Abbiamo sempre messo in campo le forze che potevano contrastare questo fenomeno di indecenza, gli incivili ci sono ancora in una percentuale elevata e non riusciamo a capirne le motivazioni. La differenziata ha raggiunto livelli notevoli nel comprensorio adranita, circa il 70%, e il servizio è attivo giornalmente - spiega il sindaco di Adrano, Fabio Mancuso -. Un numero di cittadini sempre maggiore paga la relativa tassazione e l'organizzazione è quindi sempre più in miglioramento. Nonostante ciò dilaga ancora la cattiva abitudine di alcuni, anche se il Comune continua a piazzare telecamere di videosorveglianza proprio per contrastare il fenomeno. In questi giorni è stato incrementato il personale che si occupa del controllo tramite servizi di prevenzione e repressione. Sono, inoltre, in arrivo 60 nuove telecamere da installare in tutto il territorio".

Il sindaco Fabio Mancuso ha chiesto inoltre l'aiuto di tutti i cittadini "per vincere questa difficile battaglia, il vincitore sarà l'intero comune". Chiunque potrà inoltrare le segnalazioni degli incivili, anche in forma anonima, direttamente al primo cittadino, pure tramite i social.