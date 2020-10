Ragazza scomparsa da 20 giorni: si cerca la 19enne Chiara Privitera

Da 20 giorni la famiglia non ha più notizie di Chiara Privitera, la diciannovenne catanese che la sera del 18 settembre, intorno alle 18.30, si è allontanata facendo perdere le proprie tracce. L'appello è stato lanciato da parenti e amici sui social network che hanno pubblicato la foto della ragazza e il numero di telefono al quale poter chiamare per dare informazioni o elementi utili a rintracciare la ragazza.

Il caso è stato trattato anche dalla trasmissione “Chi l'ha visto” andata in onda ieri 7 ottobre. “Siamo preoccupati – commentano parenti e amici che hanno scritto alla nostra redazione – chiediamo a Chiara di mettersi in contatto con la famiglia per tranquillizzare chi sta vivendo momenti di grande preoccupazione per la sua assenza”. La famiglia, attraverso la trasmissione condotta da Federica Sciarelli, ha fornito la descrizione della ragazza. La famiglia chiede a chiunque avesse informazioni o notizie di contattare il numero 3477798243