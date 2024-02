La 13enne vittima dello stupro riconosce uno degli indagati: "E' lui"

"E' lui, uno dei due che mi ha violentata": non ha avuto esitazioni la 13enne vittima della violenza sessuale nei bagni pubblici della villa Bellini. L'indagato è risultato essere da poco maggiorenne e, quindi, la sua posizione sarà trattata dalla Procura distrettuale, mentre quella per i minorenni ha un fascicolo su altri due dei sette egiziani coinvolti. Secondo l'accusa, il neo maggiorenne sarebbe uno dei due indagati che avrebbe abusato della ragazzina, insieme a un minorenne. La vittima ha complessivamente identificato tre componenti del branco: un minorenne e un maggiorenne che l'avrebbero violentata e un altro egiziano che la bloccava impedendole di sottrarsi agli abusi.

Il settimo fermato è stato sottoposto a tampone per prelevare materiale biologico da cui estrarre il Dna da confrontare con le tre tacce ematiche, seminali e salivare trovate da carabinieri del Sis di Catania negli slip della 13enne da carabinieri della sezione investigazioni scientifica del nucleo investigativo di Catania e analizzati dal Ris di Messina.

I primi esami hanno permesso di accertare che appartenevano alla vittima e a uno dei minorenne fermato. Il terzo Dna al momento è di "ignoti', in attesa della comparazione con quello del settimo fermato.

I 7 fermati, tutti di nazionalità egiziana, sono arrivati in Italia da minorenni tra novembre 2021 e marzo 2023, risultando come minori non accompagnati.

L'interrogatorio di garanzia dei cinque maggiorenni fermati dai carabinieri, si terrà domani mattina, nel palazzo di Giustizia di Catania, davanti al gip Carlo Umberto Cannella. Il procuratore aggiunto Sebastiano Ardita e il sostituto Anna Trinchillo hanno chiesto la convalida del provvedimento e l'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro degli indagati e degli arresti domiciliari per il quinto che, durante le prime fasi delle indagini, ha collaborato all'identificazione del 'branco' che avrebbe partecipato alle violenze.