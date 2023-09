I ragazzi del liceo Galilei partecipano alla riunione della Giunta Comunale

Il sindaco Enrico Trantino apre le porte delle riunioni della giunta comunale agli studenti della città di Catania. A cominciare dalla seduta che si è svolta stamani a Palazzo degliEelefanti, che si è svolta con la partecipazione dei quattro rappresentanti degli studenti nel consiglio d’istituto, al dirigente scolastico e all’insegnante referente per la legalità del liceo scientifico Galileo Galilei. Il nutrito ordine del giorno dell’esecutivo comunale è stato esaminato e adottato dal sindaco e dagli assessori, con la presenza “esterna” dei ragazzi Edoardo Fichera, Christian Banov, Alessandro Franzò e Giuseppe Falcone, della professoressa Daniela Murabito e del capo d’istituto Emanuele Rapisarda, che hanno tutti seguito con particolare attenzione l’esame delle singole proposte di delibera sottoposte al vaglio della giunta.

L’iniziativa è frutto della richiesta di maggiore partecipazione all’attività delle istituzioni che lunedì scorso i ragazzi hanno sollevato al sindaco Trantino durante un incontro con alcuni classi dello stesso liceo Galilei, uno degli appuntamenti della fitta serie di incontri del primo cittadino con gli alunni di ogni ordine e grado delle scuole catanesi, raccolta dal sindaco Trantino che ha subito chiamato i ragazzi come “uditori” della riunione della giunta.

“In genere le sedute sono a porte chiuse - ha commentato il sindaco Enrico Trantino - ma ritengo che questo sia tempo di aprire sempre più le porte dei palazzi delle istituzioni e lavorare con la massima trasparenza come in una casa di vetro, insieme ai cittadini. Una decisione che assume ancora più valore perché ha come protagonisti i ragazzi di oggi, che saranno i cittadini e le classi dirigenti di domani. Ho visto grande concentrazione in ciascuno di loro e sono persuaso che porteranno in dote questa bella esperienza di avere conosciuto da vicino i meccanismi dei processi decisionali connessi all’adozione degli atti deliberativi redatti dagli uffici. Un esperimento che ripeteremo ancora - ha aggiunto il primo cittadino - perché si diffonda tra i giovani l’idea che le istituzioni sono vicine ai cittadini per rendere servizi sempre migliori, tenendo aperte e non chiuse le porte dei palazzi dove vengono prese le decisioni”.

Nella seduta odierna sono state affrontate varie tematiche da quelle dei prossimi eventi culturali che si svolgeranno in città, ai servizi di assistenza per i senza fissa dimora, alla proposta di bilancio finanziario preventivo da sottoporre all’esame del consiglio comunale; ma anche del trasferimento di alcuni uffici comunali per eliminare altri fitti passivi che gravano sulle casse comunali e della location della fiera di morti individuata nel parcheggio Fontanarossa, solo per citarne alcune.

Soddisfazione per l’iniziativa è stata espressa dal dirigente scolastico Emanuele Rapisarda che ha evidenziato come “con questa decisione assunta immediatamente di fare partecipare i ragazzi alla riunione della giunta comunale, il sindaco Trantino ha mostrato di avere sinceramente a cuore i valori della trasparenza e della legalità coinvolgendo i giovani, ma anche smentendo con un gesto concreto l’opinione, purtroppo ancora molto diffusa, del distacco della politica dai cittadini; ritengo che l’interesse mostrato dai ragazzi rappresenti la conferma della validità di questo approccio che ritengo molto valido per la crescita dei nostri ragazzi”.