Sedicenne cade dalla scogliera, è in gravi condizioni: recuperato e trasferito al Cannizzaro

Una caduta dagli scogli posti nelle vicinanze del lido Bellatrix è costata cara ad un 16enne catanese, protagonista di un complicato intervento di soccorso attualmente in corso. Il giovane sarebbe rimasto incastrato tra i massi lavici posti sulla riva, riportando delle lesioni. In base a quanto riferito dal personale impegnato nell'attività di recupero, che ha tenuto impegnati anche i poliziotti delle volanti della questura di Catania, le sue condizioni sarebbero gravi, ma non è in pericolo di vita.

Una volta raggiunto, con qualche difficoltà legata alla naturale conformazione dei luoghi, è stato posto su una speciale barella e trasportato sul molo del vicino porto di Ognina via mare, con un gommone dei vigili del fuoco. Successivamente, è stato trasferito presso il pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro. Ha preso parte alle operazioni di soccorso anche il personale della guardia costiera.