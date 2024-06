Un ragazzo di 17 anni è morto dopo un tuffo in piscina

Tragedia nel pomeriggio in un camping di Piraino, in provincia di Messina. Un ragazzo di 17 anni è morto pochi secondi dopo essersi tuffato in piscina. Immediati i soccorsi, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare nonostante i tentativi di rianimazione con un defibrillatore.

Secondo quanto riporta Messinatoday, il 17enne faceva parte di un gruppo proveniente dalla provincia di Catania. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è anche quella di un malore legato ad una congestione.