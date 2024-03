Sfoggia borse da donna rubate poco prima in via Etnea, 21enne arrestato in centro

La polizia ha identificato è denunciato per ricettazione e porto abusivo di armi un ventunenne rumeno. Il giovane è stato beccato nel parcheggio di un supermercato, in Corso Sicilia, con una borsa da donna, di grandi dimensioni, all'interno della quale aveva nascosto altre quattro borse, con ancora attaccati i cartellini di vendita. A destare la curiosità degli agenti è stato il fatto che il ragazzo camminava con passo spedito e con una borsa da donna a tracolla.

L’attività di verifica condotta dai poliziotti ha consentito di accertare che la merce occultata proveniva da un negozio di un noto marchio di borse e valigie con sede in via Etnea. Gli agenti, raggiunto il negozio, grazie alla collaborazione di una commessa, hanno appurato che le borse erano state rubate proprio dal quel punto vendita. La perquisizione personale, a cui il ventunenne è stato sottoposto, ha consentito di rinvenire un coltello a serramanico, sottoposto a sequestro, utilizzato verosimilmente per privare le borse del sistema antitaccheggio. La merce è stata riconsegnata al negozio.